Москва, 6 сентября, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Волатильность 5 сентября по нефти была очень высокая. В первой половине дня цена на нефть марки Brent дорожала на 6%, до $49,35. Стремительный рост цен был вызван двумя новостями.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Первая новость: Саудовская Аравия подняла цены на поставку нефти в Азию и США в октябре из-за растущего спроса.

Вторая новость: Россия и Саудовская Аравия согласовали заморозку добычи нефти и в течение нескольких часов должны объявить о решениях.

Страны сделали совместное заявление о необходимости стабилизации рынка нефти, но их было недостаточно, чтобы цена на нефть удержалась выше уровня $49. Баррель Brent подешевел на 2,36%, до $47.

Сегодня, 6 сентября, торги в Азии проходят спокойно. Баррель Brent стоит $47,69 (+0,39%). Резкий отскок от $49,35 будет сдерживать покупателей сегодня, но вернуться к $48,75 у них труда не составит. Трейдеры ждут новых новостей по заморозке добычи нефти от России или Саудовской Аравии.

К закрытию торгов в Европе ожидаю повышение котировок до $48,75. Из-за праздника в США, отчёт по запасам нефти от Американского института нефти выйдет 7 сентября, от Минэнерго — 8 сентября.