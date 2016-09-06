Москва, 6 сентября, 2016, 08:16 — ИА Регнум. В начале торгов 5 сентября российская валюта дорожала к доллару до 64,51 руб., к евро — до 72,06 руб. Укрепление рубля проходило под влиянием позитивной динамики нефтяных котировок.

ИА REGNUM Рубль

Цена на нефть марки Brent в моменте повышалась на 6%, до $49,35 на двух новостях. Сначала стало известно, что Саудовская Аравия подняла цены на поставку нефти в Азию и США в октябре из-за растущего спроса, а позже, что Россия и Саудовская Аравия согласовали заморозку добычи нефти и в течение нескольких часов должны объявить о решениях.

Страны сделали совместное заявление о необходимости стабилизации рынка нефти, но их было недостаточно, чтобы цена на нефть удержалась выше уровня $49. Баррель Brent подешевел на 2,36%, до $47, доллар подорожал к рублю на 1%, до 65,15 руб.

На торгах в Азии нефть торгуется в плюсе по 47,67 (+0,36%). Позитивная динамика для роста нефтяных котировок и рубля сохраняется.

Банк России, сегодня, 6 сентября, проведет депозитный аукцион на срок одна неделя. ЦБ в очередной раз соберет у банков лишние деньги. Рубль будет чувствовать себя комфортно до 12:00 мск. Потом фокус внимания трейдеров опять сместится на динамику цен на нефть и американскую статистику.

По паре доллар/рубль ожидается снижение до 64,70 руб. Стоит заметить, что крупные спекулянты продолжают наращивать позиции в пользу рубля на Чикагской фьючерсной бирже. За неделю, завершившуюся 30 августа, спекулянты увеличили длинные позиции (покупка фьючерса на рубль) на 1148 контрактов — до 21 442 контрактов и сократили короткие позиции (продажа фьючерса на рубль) на 606 контрактов — до 10 744 контрактов. Чистая длинная позиция по рублю за неделю увеличилась на 1754 контрактов, до 10 698 контрактов.