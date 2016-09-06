Лондон, 6 сентября, 2016, 08:04 — ИА Регнум. Серия из трех небольших историй, написанных Джоан Роулинг о школе чародейства и волшебства Хогвартс, с 6 сентября будет доступна в цифровом варианте на сайте компании Pottermore.

Хогвартс

Рассказы, каждый из которых содержит около 10 тыс. слов, будут опубликованы в интернете в день, когда в Хогвартсе начинается новый учебный год. Они раскроют перед поклонниками вселенной Гарри Поттера темные стороны этого волшебного мира.

Новелла «Власть, политика и надоедливые полтергейсты» приоткроет читателям историю темного волшебника Волан-де-Морта, главного отрицательного персонажа серии. Рассказ «Героизм, трудности и опасные хобби» будет посвящен Минерве Макгонагалл и Римусу Люпину, а из истории «Хогвартс: неполное и ненадежное руководство» поклонники Поттера смогут узнать о секретах, скрываемых за стенами школы.

Напомним, первая книга о Гарри Поттере вышла в 1997 году. 31 июля 2016 года стартовали продажи восьмой части саги, написанной в виде пьесы, «Гарри Поттери Проклятое дитя». Издание стало самой продаваемой пьесой в истории британской литературы, обогнав по продажам произведения Шекспира.

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