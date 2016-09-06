Горно-Алтайск, 6 сентября, 2016, 08:00 — ИА Регнум. Около села Кара-Кобы в Республике Алтай обнаружена надпись, сделанная, как полагают местные жители, около XVIII века нашей эры. Судя по всему, здесь была начертана одна из популярнейших мантр «Ом мани падме хум», сейчас же отчетливо читается только первый слог, остальные символы просматриваются с затруднениями.

vk.com/ak_burkan Реконструкция надписи

Как говорится в сообщении организации «Алтай Буркан јаҥ», до этого буддийские надписи на территории Онгудайского района Республики Алтай находили близ Кулады и заброшенного села Салдяр.

«Ом мани падме хум» — одна из самых известных мантр в буддизме. Буквальный перевод — «О, жемчужина, сияющая в цветке лотоса».

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Отметим, что часть коренных жителей Республики Алтай исповедуют буддизм. В регионе их насчитывается около 2 тыс. человек. Они убеждены, что в средние века почти все алтайцы придерживались этой веры, однако впоследствии, в том числе в связи с христианизацией и установлением советской власти, «потеряли корни». Находки, подобные кара-кобинской мантре, позволяют им утверждать, что буддизм имеет на Алтае большую историю.

По данным опроса, проведенного в 2008 году Институтом алтаистики, в республике существует тенденция роста религиозности населения — около 56% опрошенных отнесли себя к категории верующих. Вместе с тем 13% респондентов считали себя неверующими и свыше 31% не определились в религии. Последняя категория представлена в основном молодежью (74%) и средним поколением (21%). 61% опрошенных назвали себя православными христианами, более четверти — приверженцами «алтайской веры» (бурханизма, шаманизма), десятая часть — к последователями ислама. При этом среди верующих этнических алтайцев бурханисты составляли 81%, православные христиане — 10,7%, шаманисты — 5,3%, буддисты — 2,2%.

Как отмечают в своей работе Борис Кнорре и Сергей Филатов (опубликована в сборнике «Религиозно-общественная жизнь российских регионов»), после перестройки наметились три основные направления национального религиозного выбора алтайцев: буддийский бурханистский, направленный на развитие бурханизма как особой алтайской формы буддизма; шаманистский пантеистический (то, что исследователи из института Суразакова назвали «алтайской верой»), отвергающий буддизм и монотеизм, направленный на возрождение поклонения духам природы и предков; бурханистский тенгрианский, направленный на развитие бурханизма как монотеистической тюркской религии.