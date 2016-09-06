Киев, 6 сентября, 2016, 07:51 — ИА Регнум. Сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Исландии в матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Встреча группы I, прошедшая 5 сентября на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве, завершилась со счетом 1:1.

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Счет в матче уже на 5-й минуте открыли «гости» — отличился нападающий сборной Исландии Альфред Финнбогасон. Ответный мяч украинский хавбек Андрей Ярмоленко забил на 41-й минуте.

Отметим, что на 83-й минуте подопечные Андрея Шевченко не смогли реализовать пенальти в ворота Исландии.

Отборочный турнир к ЧМ-2018. Группа I. 1-йтур

Украина — Исландия — 1:1.