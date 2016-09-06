Пекин, 6 сентября, 2016, 07:37 — ИА Регнум. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией, производственная база Apple в КНР подготовила первую партию новейших смартфонов iPhone 7, презентация которого, вероятно, состоится 7 сентября. Более 371 тыс. гаджетов отправились из Китая в США, Великобританию, Нидерланды и Италию.

iphone7.co iPhone-7

Ряд китайских изданий, в том числе ИА «Сина синьвэнь», утверждает, что в ближайшие недели новые поставки не ожидаются. Таким образом, сразу после презентации в продажу поступит всего 371 тыс. смартфонов, что значительно меньше, чем количество покупателей, проявляющих интерес к новинке. Вероятнее всего, до конца 2016 г. в мире будет наблюдаться определенная нехватка iPhone 7.

Ряд аналитиков считает, что это могло быть спланировано руководством Apple для стимулирования интереса покупателей к своей новинке. Известно, что в последние месяцы Apple испытывает определенные сложности с реализацией своих устройств в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно последним данным, опубликованным американским агентством Strategy Analytics, продажи смартфонов компании Apple в Китае упали на 26% за I кв. 2016 г. по сравнению с предыдущим годом. Потребители в Китае все чаще отдают предпочтение отечественным производителям, конкуренция между китайскими производителями смартфонов ужесточается.