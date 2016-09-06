Москва, 6 сентября, 2016, 07:33 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин может посетить крупнейшее стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) «Кавказ-2016», которое началось 5 сентября на территории Южного военного округа (ЮВО) — на полигонах и в акваториях Черного и Каспийского морей, пишет «Коммерсантъ».

mil.ru СКШУ «Кавказ-2016»

Учения «Кавказ-2016» начались через пять дней после масштабной проверки боеготовности войск в ЮВО, проведенной по прямому указанию главы государства, сообщил изданию источник в органах военного управления. Другой высокопоставленный военный источник не исключает, что на финальную часть «Кавказа-2016» может прибыть Владимир Путин.

Учение «Кавказ-2016» и пройдёт на полигонах ЮВО, в акваториях Черного и Каспийского морей с 5 по 10 сентября. Особенностями СКШУ «Кавказ-2016» является организация работы пунктов управления всех уровней с использованием новейших средств автоматизации, проведение розыгрышей тактических эпизодов с практическим обозначением действий условного противника, испытание новых видов вооружения, военной техники и систем управления.

Ранее Министерство иностранных дел РФ пригласило иностранных военных атташе, аккредитованных в Москве, посетить 9 сентября активный этап стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016». У зарубежных военных дипломатов будет возможность наблюдать за практической фазой действий войск (сил) на СКШУ. Для них также проведут брифинг о целях и задачах учения.