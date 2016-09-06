Новосибирск, 6 сентября, 2016, 07:32 — ИА Регнум. Верховный суд Российской Федерации удовлетворил заявление Центральной избирательной комиссии о снятии с выборов в Государственную думу новосибирского кандидата Вячеслава Казакова, который числился третьим в региональной части списка «Партии роста». Такое решение суд принял в связи с тем, что Казаков скрыл при выдвижении сведения о своей судимости.

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При этом Казаков пока остается кандидатом по одномандатному округу №135, об отмене этой регистрации в заявлении ЦИК не сказано.

«Вот такой парадокс. У меня есть письмо областной избирательной комиссии на мой запрос, подтверждающее, что при выдвижении по одномандатному округу я могу не показывать судимость. Это письмо я представил Верховному суду, который не возражал против того, чтобы я продолжал избирательную кампанию как одномандатник. Почему я не могу избираться по партсписку — это вопрос к суду», — приводит «Коммерсантъ» комментарий Казакова, подчеркивая, что кандидат намерен обжаловать решение об отмене регистрации по партсписку.

В свою очередь, как сообщили ИА REGNUM в избиркоме Новосибирской области, окружная избирательная комиссия приняла решение подать в суд заявление об отмене регистрации Вячеслава Казакова и в качестве кандидата-одномандатника.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ЦИК решил снять с выборов в Государственую думу новосибирского кандидата от «Партии Роста» Вячеслава Казакова, после того, как выяснилось, что он сокрыл при регистрации сведения о том, что в 2000-х был судим по статье 292 Уголовного кодекса за служебный подлог.