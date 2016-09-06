Токио, 6 сентября, 2016, 07:25 — ИА Регнум. В общей сложности 621 человек был эвакуирован 5 сентября в префектурах Иватэ и Хоккайдо, примерно через неделю после того, как мощный тайфун Lionrock подошел к побережью Иватэ, сообщает 6 сентября The Mainichi.

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Муниципальные власти города Иваизуми, находящегося в префектуре Иватэ, объявили о проведении эвакуации утром 5 сентября из-за возможного удара тайфуна «Намфеун». Около 526 человек из префектуры Иватэ, в том числе 449 жителей города Иваизуми, и 95 человек из префектуры Хоккайдо до сих пор не могут вернуться в свои дома. В то же время, некоторые районы вблизи Иваизуми все еще изолированы из-за разрушения дорог, вызванного оползнями

Напомним, что мощный тайфун Lionrock обрушился 30 августа на северный и северо-восточный регион Японии. Власти сообщают о 16 пострадавших.