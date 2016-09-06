Улан-Удэ, 6 сентября, 2016, 07:14 — ИА Регнум. В Бурятии с начала пожароопасного сезона возбуждено 71 уголовное дело по фактам возникновения лесных пожаров, сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

szaopressa.com Лесной пожар

По данным ведомства, установлено 23 человека, виновных в возникновении пожаров. Ежедневное патрулирование лесного массива продолжается. За выходные дни межведомственные группы провели 90 рейдов, выявив одно нарушение. Количество проведенных с начала года рейдов составляет около 15 тысяч, выявлено 3 073 нарушения. К рассмотрению принято 1 986 протоколов об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов — около 3,9 млн рублей.

Напомним, особый противопожарный режим, действовавший на территории республики с 25 апреля, отменен с 31 августа. «Отмена особого противопожарного режима связана со стабилизацией лесопожарной обстановки», — говорилось в сообщении РАЛХ.

5 сентября в Бурятии был зарегистрирован один действующий лесной пожар на общей площади 1,5 га — в Муйском районе. Еще один очаг был локализован на общей площади 17 га в Северо-Байкальском районе.

Читайте также: В Бурятии отменили режим ЧС из-за лесных пожаров

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, режим ЧС в лесах Бурятии, действовавший с 6 мая, отменен указом главы региона с 15 августа.