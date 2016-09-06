Петропавловск-Камчатский, 6 сентября, 2016, 06:45 — ИА Регнум. Камчатка готовит гуманитарный груз для жителей районов Приморского края, пострадавших от последствий тайфуна. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM зампред регионального правительства Сергей Хабаров, помощь формируется из продуктов, собранных предпринимателями края.

mchs.gov.ru Самолет МЧС Бе-200

Известно, что гуманитарный груз будет состоять из 4 тонн питьевой воды и одной тонны продуктов с длительным сроком хранения — консервы (мясные и рыбные). Чтобы отправить гумпомощь в Приморье власти Камчатки запросили у Дальневосточного центра МЧС самолет Бе-200.

«Рассчитываем, что мы сможем отправить груз в Приморье уже 8 сентября», — отметил Хабаров.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка уже передала в Приморье 2,5 тонны бутилированной воды. Кроме того, в пострадавший регион прилетели более 100 спасателей с Камчатки. Они заняты разборами заторов в устьях рек, помогают местным жителям убраться во дворах, а также переправляют на лодках людей.