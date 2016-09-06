Кале, Франция, 6 сентября, 2016, 06:21 — ИА Регнум. Блокада Евротоннеля во французском Кале, которую устроили дальнобойщики и фермеры, требовавшие сноса лагеря беженцев, снята, сообщает Daily Mail 6 сентября.

avivas.ru Евротоннель во французском Кале

Протестующие сообщили, что глава региона Фабьен Буччио заверил участников блокады, что решение о сносе уже принято, и это «дело ближайших дней». После этого совет дальнобойщиков и фермеров принял решение открыть трассу для проезда автотранспорта.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, блокада Евротоннеля в районе Кале была устроена французскими водителями 5 сентября. Как заявляли протестующие, которые заблокировали шоссе двумя колоннами тракторов и грузовиков, они собирались проводить акцию «бессрочно», пока не будет закрыт лагерь нелегальных мигрантов, жители которого регулярно нападают на водителей.

В лагере беженцев в портовом Кале, в 34 километрах от Великобритании, находится около 9000 нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Англия не желает принимать мигрантов, Франция не может отправить их «на родину» или хотя бы просто контролировать правопорядок в лагере, названном «джунглями».

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По словам мэра города Наташи Бушер, из-за лагеря беженцев Кале уже много месяцев находится «в состоянии войны», полиция не может контролировать в происходящее в самом лагере, и уже перестала справляться с насилием, которое вышло за его пределы.

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Николя Саркози, который баллотируется в президенты Франции, уже пообещал в случае победы на выборах «переселить всех мигрантов в Англию», а также активно отправлять всех. кому отказано в статусе беженца, «обратно в Афганистан, Судан или Эритрею»