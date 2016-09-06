Пекин, 6 сентября, 2016, 06:20 — ИА Регнум. В сети появились новые снимки Volkswagen Teramont, который был замечен китайскими фотошпионами во время дорожных испытаний. Официальная премьера немецкого внедорожника состоится в ноябре 2016 г. на международном автошоу в Гуанчжоу.

auto.sina.com.cn Volkswagen Teramont

Сборка новых внедорожников будет происходить на совместном предприятии Shanghai-Volkswagen в Китае. Volkswagen Teramont станет промежуточным звеном между моделями Tiguan, собираемыми в КНР, и Touareg, импортируемыми из Германии, пишет «Тайпин цичэ».

Volkswagen Teramont поступит в продажу с 2,0-литровым турбированным двигателем, работающем на бензине, и 2,0-литровым турбодизелем. Мощность двигателей составит 220 и 186 л.с. Автомобили будут оснащаться как механической, так и автоматической трансмиссией.

Исходя из своих габаритов — 5039/1989/1773 мм при колесной базе в 2980 мм — в качестве главных соперников Teramont получит Ford Edge и Toyota Highlander.

Продажи новинки запланированы на конец 2016 г., возможном старт продаж перенесут на начало 2017 г. Стоимость новинки составит от 300 тыс. до 450 тыс. юаней.