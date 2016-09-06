Петропавловск-Камчатский, 6 сентября, 2016, 05:50 — ИА Регнум. В рамках приоритетного проекта «Дикая природа», посвященного Году экологии в России, на Камчатке планируется создать Центр спасения редких видов птиц. Об этом во время рабочего визита на полуостров сообщил глава Минприроды страны Сергей Донской, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам министра, в различных регионах страны, в том числе и на Камчатке, ведется борьба с незаконным отловом редких пернатых. Чтобы спасти птиц и будут созданы специальные Центры не только для реабилитации, но и для содержания.

«В рамках приоритетного проекта «Дикая природа» мы семь проектов по восстановлению краснокнижных животных заложили», — отметил Донской.

До этого он, спецпредставитель президента Сергей Иванов и губернатор Камчатки Владимир Илюхин выпустили в небо в Кроноцком заповеднике 9 редких кречетов, которые были изъяты у браконьеров осенью прошлого года и все это время проходили реабилитацию в Москве. Птицы окрепли и их решено было выпустить в естественную среду обитания. При этом специалисты отмечают, что популяция кречетов на Камчатке резко сокращается. Все это из-за браконьеров, которые отлавливают этих птиц для продажи в арабские страны, где популярна соколиная охота, и где подобные птицы высоко ценятся и дорого стоят. В регионе регулярно ловят браконьеров с кречетами, но наказание за незаконную охоту не слишком суровое (реальный срок заключения еще никто не получил, только условно или штраф), что не помогает искоренить незаконный отлов. Кроме кречетов на Камчатке обитают или залетают и другие редкие птицы. Например, беркут, алеутский сапсан, белая сова, трехпалый дятел, белоклювая гагара, белоплечие орланы и другие. Отметим, что птицы могут пострадать не только от рук человека, могут получить травмы и в естественных условиях.