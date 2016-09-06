Бонн, Германия, 6 сентября, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Международный паралимпийский комитет одобрил включение бобслея в программу зимних Паралимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине, сообщает пресс-служба организации.

obrazki.4ever.eu Бобслей

Уточняется, что бобслей станет седьмым видом спорта в программе зимней Паралимпиады. Ранее в неё уже были включены лыжные гонки, горные лыжи, сноубрд, следж-хоккей, биатлон и кёрлинг. Между тем заявка на включение в программу Игр скелетона была отклонена из-за несоответствия критериям.

Бобслей получит окончательное одобрение, если в ближайшие два сезона состоится шесть этапов Кубка мира и чемпионат мира, участие в которых примут не менее 12 стран. Также данное решение должны будут одобрить МОК и оргкомитет Паралимпиады в Пекине.