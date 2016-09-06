Багдад, 6 сентября, 2016, 03:51 — ИА Регнум. Ответственность за подрыв автомобиля со взрывчаткой в месте сбора мусульман-шиитов Багдада взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом 6 сентября, со ссылкой на заявление террористов, сообщает Reuters.

iraqinews.com Взрыв автомобиля

Согласно заявлению информагентства радикальных исламистов Amaq, взрыв в центральном районе Багдада, в результате которого погибло не менее 9 человек, ранено около 20, осуществил террорист-смертник «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).

Как стало известно ранее, автомобиль, начиненный взрывчаткой, был подорван в понедельник вечером в месте сбора шиитов в багдадском районе Каррада. Взрыв произошел в непосредственной близости от района, где в июле 2016 года был совершен крупнейший теракт в стране за последние десятилетия.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 июля 2016 года, во время месяца Рамадан, террористы «ИГИЛ» (запрещена в России) осуществили в районе Багдадского рынка Аш-Шааб двойной теракт, жертвами которого стали 324 человека, в основном мусульмане-шииты.