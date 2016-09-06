Киев, 6 сентября, 2016, 03:39 — ИА Регнум. На Украине создан оперативны военный резерв из 85 тысяч человек, имеющих опыт участия в боевых действиях. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Виктор Муженко на своей странице в Facebook.

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По его словам, в резерв включены люди «с боевым опытом и высоким уровнем психологической готовности (80%) защищать украинский народ».

Муженко также сообщил о начале учебных сборов резервистов в девяти боевых бригадах всех оперативных командований ВСУ. В учениях будут задействованы 8 тысяч человек. Выполнять учебно-боевые задачи в составе своих подразделений они будут вместе с военнослужащими-контрактниками.

Целью создания резерва начальник Генштаба ВСУ назвал поддержку боевой готовности и обученности личного состава, обмен боевым опытом между военнослужащими-резервистами и контрактниками, а также разработку «подходов и механизмов быстрого доукомплектования боевых бригад на случай широкой агрессии России».

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