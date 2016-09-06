Копенгаген, 6 сентября, 2016, 04:44 — ИА Регнум. Палаточные лагеря, развернутые в ноябре 2015-го года для расселения просителей убежища будут ликвидированы в Дании до конца сентября. Об этом сообщает издание The Local со ссылкой на миграционную службу королевства.

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В планах у службы закрыть в общей сложности 4800 пунктов расселения беженцев, в числе которых и палаточные лагеря. Большая часть из них — 2800 — будут ликвидированы навсегда, тогда как 2000 пока «законсервируют» — на случай новой миграционной волны.

Пока же власти Дании фиксируют значительное сокращение количества желающих получить убежище. За восемь месяцев текущего года миграционные службы зарегистрировали 4700 беженцев, тогда как в 2015-м прошение о пребывании в стране подали 21 000 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе для ограничения потока просителей убежища и в ответ на действия Швеции Дания приняла решение ввести пограничный контроль. Ограничительные меры на датско-шведской границе не раз продлевались и остаются в силе до сих пор, до 12 ноября.

Напомним, правительство премьера Ларса Лёкке Расмуссена ставит себе целью сделать Данию «менее привлекательной для просителей убежища». Для этого ранее в СМИ стран, откуда уезжают беженцы, была развернута специальная информационная кампания, в самом королевстве ужесточается законодательство, регламентирующее пребывание в стране, сократились социальные выплаты. Для покрытия расходов на проживание просителей власти Дании ввели скандальный закон, позволяющий конфисковать ценные вещи беженцев.