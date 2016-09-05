Москва, 6 сентября, 2016, 02:47 — ИА Регнум. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) подготовила проект приказа о создании межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также легализации доходов, полученных преступным путём. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и в настоящее время находится на стадии общественного обсуждения.

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Согласно проекту приказа, комиссию предполагается сформировать «в целях организации взаимодействия и координации деятельности заинтересованных органов государственной власти, Счетной палаты, Следственного комитета, Центризбиркома и Центрального банка».

Также в состав комиссии предлагается включить представителей МВД, МИД, Минкомсвязи, Минобороны, Минпромторга, Минфина, Минюста, Службы внешней разведки, ФНС, ФСБ, ФСИН, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, Фежеральной таможенной службы, Роскомнадзора, Россвязи и Росфинмониторинга.

Основными задачами комиссии заявлены, в частности, подготовка проектов федеральных законов и других правовых актов, выработка согласованной позиции по вопросам международного сотрудничества в сфере противодействия финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также легализации доходов, полученных преступным путём.