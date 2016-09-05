Лондон, 6 сентября, 2016, 02:42 — ИА Регнум. Британская Медицинская Ассоциация заявила об отмене первой из серии пятидневных забастовок молодых врачей, объявленный ранее, сообщает ВВС 6 сентября.

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Согласно заявлению Ассоциации, стачка, намеченная на срок с 12 по 16 сентября, отменяется из-за риска чрезвычайной ситуации. У больниц Великобритании было слишком мало времени, чтобы минимизировать риски для пациентов в результате неизбежной отмены операций и уменьшения бригад скорой помощи. При этом отмечается, что все последующие забастовки в октябре, ноябре и декабре, пройдут «как планировалось», так как власти не удовлетворили основные требования протестующих.

Сообщается также, что решение об отмене сентябрьского протеста приветствовал министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант. Тем не менее, министр отметил, что позиция Ассоциации врачей является «экстремальной», и последующие забастовки не вызовут ничего, кроме «беспрецедентного страдания пациентов».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 сентября Британская Медицинская Ассоциация заявила о грядущей серии пятидневных забастовок молодых врачей по всей Англии — врачи недовольны новым государственным контрактом, заработной платой, условиями труда и заявлениями властей о законодательном разрешении 7-дневной рабочей недели.

С апреля 2016 года состоялось уже пять стачек английских врачей, самая длинная из которых длилась два дня. В результате забастовок было отменено более 100 тыс. операций.