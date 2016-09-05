Стокгольм, 6 сентября, 2016, 02:36 — ИА Регнум. Бывший глава комитета по этике Каролинского Института призвал «заморозить» Нобелевскую премию по медицине на два года, и направить призовой фонд на компенсацию родственникам погибших в результате «опытов на людях» в Институте, сообщает Reuters 6 сентября.

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Бо Рисберг, бывший глава комитета по этике шведского Каролинского Института, считает, что таким образом заведение, члены которого уполномочены присуждать престижнейшую премию, сможет хоть как-то загладить свою вину за найм и отсутствие контроля за «трансплантологом-убийцей» Паоло Маккиарини.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате действий хирурга Маккиарини, проводившего «экспериментальные» операции на людях в Каролинском Институте, скончалось как минимум два человека. Согласно расследованию, опубликованному Институтом 2 сентября, операции по пересадке трахеи, которые проводил хирург, не были необходимы, но самое главное — руководство знало о спорных «опытах» трансплантолога, в том числе с использованием стволовых клеток и трансгенных материалов, и в какой-то мере даже «потворствовало» их проведению.

Скандал с «трансплантологом-убийцей» уже вызвал увольнение секретаря Нобелевского комитета в Каролинском Институте в феврале 2016 года, отставку директора Института, о которой было заявлено после публикации результатов расследования, и решение шведского правительства о роспуске Совета заведения, принятое вчера, 5 сентября.