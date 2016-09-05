Москва, 6 сентября, 2016, 02:22 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий в Сирии соблюдается на территории большинства провинций. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

syria.mil.ru Информационный бюллетень российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики

За сутки 5 сентября российской стороной зафиксировано шесть нарушений в провинциях Дамаск и Латакия.

«Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из миномётов и РСЗО обстреляли населённые пункты Хауш-Дуара, Дума, Нашабия, Хараста и Джаубар в провинции Дамаск. В провинции Латакия вооружённые формирования группировки «Ахрар аш-Шам» подвергли обстрелу населённый пункт Раша», — говорится в документе.

Сообщается, что боевики террористических граппировок «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России) также препятствуют окончательному установлению режима прекращения огня.

«В течение суток в городе Алеппо террористы из РСЗО кустарного производства, миномётов, противотанковых управляемых ракет и танковых орудий обстреляли квартал Хай-эль-Ансари, Хай-эль-Халидия, артиллерийское училище и торговый центр «Кастелло», — говорится в бюллетене.

В провинции Дамаск из миномётов обстреляны населённые пункты Хауш-эль-Фара, Хауш-Насри, Хауш-Харабу, Дума и Хараста, а также больница Ибн-эль-Валид. В провинции Деръа обстрелам террористов подверглись населённые пункты Хирбат-эль-Газала и позиции 44-го полка специального назначения в районе населённого пункта Осман. Кроме того, в провинции Хама из РСЗО и миномётов были обстреляны населённый пункт Махарда и аэродром, информируют в Минобороны.

Как передавало ИА REGNUM, на территории Сирии с 27 февраля 2016 года введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих организаций на территории России запрещена по решению Верховного суда.