Аддис-Абеба, 6 сентября, 2016, 01:57 — ИА Регнум. В результате пожара в тюрьме на окраине столицы Эфиопии Аддис-Абебы погибли 23 человека, передаёт телеканал Al-Jazeera.

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Уточняется, что трагический инцидент произошёл в тюрьме Килинто, которая известна как место содержания оппозиционеров, в том числе журналистов. Пожар произошёл ещё в минувшую субботу, 3 сентября, однако известно об этом стало только теперь. Причины возгорания не называются.

По сообщению Associated Press, большинство погибших задохнулись, отравившись продуктами горения. Двое заключённых были застрелены охраной при попытке покинуть горящее здание.

Отмечается, что власти Эфиопии первоначально объявили лишь об одном погибшем, а в дальнейшем перестали информировать о количестве жертв, сообщив только, что ведётся расследование.