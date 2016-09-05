* запрещённая в России организация

Абуджа, 6 сентября, 2016, 01:26 — ИА Регнум. В Нигерии был задержан журналист, подозреваемый спецслужбами африканской страны в связях с радикальной группировкой «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Associated Press 6 сентября.

VOA/Nicolas Pinault Армия ведёт бой с боевиками «Боко Харам»

Сообщается, что Ахмед Салкида, журналист и блогер, объявленный в розыск властями Нигерии в августе, добровольно сдался в аэропорту Абуджи. Журналист, вернувшийся в страну из Дубая, заявил, что не считает себя виновным, и надеется на честное правосудие.

Известно, что Салкида являлся одним из троих журналистов, обвиненных в осуществлении информационной поддержки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Двое других, Аиша Валики и Ахмед Болори, также объявленные в розыск в августе, скрываются от властей. По информации спецслужб Нигерии, все они распространяли на своих каналах видеозаписи и обращения, полученные непосредственно от боевиков радикальной группировки.

Радикальная исламистская группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считается одной из самых жестоких террористических организаций в мире. Жертвами гражданской войны, которую исламисты ведут против правительства Нигерии, стали уже десятки тысяч человек. С марта 2015 года «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считается подразделением «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и, так же, как «старший брат», ведет не только боевые действия, но и активную информационно-пропагандистскую войну. Группировка распространяет через сеть блогов видеообращения своих лидеров, призывы к «братьям» о продолжении джихада, и постоянно становится источником «горячих» новостей.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 31 августа армия Нигерии заявила о начале «окончательной операции» по разгрому «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 2 сентября, в результате бомбардировки лагеря исламистов в северном Борно, предположительно был убит лидер радикальной группировки, Абубакар Шекау. На настоящий момент опровержения этого факта и очередного видеообращения от боевиков не последовало.

* — «Боко Харам» — организация, деятельность которой запрещена в РФ