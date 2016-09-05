Минск, 6 сентября, 2016, 00:48 — ИА Регнум. «Идея с «Белорусским домом» в Белоруссии очень странная, учитывая от кого она исходит», — заявила 5 сентября корреспонденту ИА REGNUM лидер белорусской гражданской кампании «Наш Дом» Ольга Карач, оценивая заявление главы министерства иностранных дел республики о желании видеть «Белорусский дом» в Минске.

mfa.gov.by Владимир Макей с представителями белорусской зарубежной диаспоры

По мнению Карач, задачи перед минским «Белорусским домом» стоят непростые. «В своём выступлении министр иностранных дел Владимир Макей обозначил основные проблемы, которые приходится решать белорусскому правительству, в том числе МИД. В первую очередь, он называл проблему «терроризма и нелегальной миграции» как основные, — обратила внимание лидер «Нашего дома». — Интересно, каким образом «Белорусский дом» в Минске под патронажем белорусского МИД будет помогать успешно бороться с терроризмом или пресекать нелегальную миграцию».

«Было бы логично делать «Дом белорусской национальной культуры» под патронажем министерства культуры Белоруссии. Но МИД говорит про то, что внутри Белоруссии он собирается делать «Белорусский дом» — то есть, по сути, белорусский МИД собирается открывать представительство белорусского посольства на территории Белоруссии. Зачем? Разве Республика Беларусь поменяла свой статус со статуса независимого государства? Мы что-то не знаем об изменениях во внешней политике Белоруссии?», — задалась вопросами Карач.

По её мнению, идея «Белорусского дома» может быть результатом банального «творческого заимствования». Возможно, как и многое другое, выдаваемое за свежесть идей и инновации.

«Я думаю, что это попытка ответа МИД РБ на открытие «Дома Москвы» в Минске», — считает Карач.

Лидер белорусской гражданской кампании «Наш Дом» отметила: «Владимир Макей очень конкретно озвучил свои намерения: через белорусов заграницы создать сеть лоббистских организаций, которые бы могли продвигать идеи белорусского МИД. Назван даже предполагаемый партнёр в этом процесс лоббирования интересов Александра Лукашенко — общественное объединение «Бацькаўшчына».