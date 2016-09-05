Москва, 6 сентября, 2016, 00:46 — ИА Регнум. Военные инспекторы США проведут наблюдательный полёт над территорией России в рамках международного Договора по открытому небу, сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

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Наблюдательный полёт будет выполнен по согласованному маршруту в период до 9 сентября. Инспекция будет осуществляться на румынском самолёте Ан-20. На его борту также будут присутствовать российские специалисты, которые проконтролируют соблюдение согласованных параметров полёта и использование только предусмотренной договором аппаратуры.

Напомним, международный Договор по открытому небу был подписан в 1992 году 23 государствами-членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В целях укрепления доверия между государствами договор устанавливает над территориями стран режим открытого неба, означающий, что участники соглашения могут совершать облёты территорий друг друга. Россия присоединилась к Договору по открытому небу в 2001 году.

В августе этого года совместный наблюдательный полёт над российской территорией уже осуществлялся миссиями США и Украины.

Ранее в этом году комитет Палаты представителей США по делам Вооружённых сил внёс поправку в проект военного бюджета страны на 2017 год, предусматривающую приостановку выделения средств на осуществление полётов российских военных самолётов над территорией Соединённых Штатов.Читайте подробнее: Конгрессмены США требуют нарушить Договор по открытому небу с Россией