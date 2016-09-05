Эр-Рияд, 6 сентября, 2016, 00:38 — ИА Регнум. Кронпринц Саудовской Аравии ответил на заявление Хаменеи о необходимости выведения исламских святынь из-под контроля саудитов, сообщает Reuters 5 сентября.

region-tyumen.ru Мекка

В интервью государственному информагентству арабской республики кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Наиф заявил, что Иран стремится «политизировать» хадж и «поставить под угрозу его безопасность».

«Иранские власти — вот те, кто не хочет, чтобы иранские паломники приезжали сюда. Они стремятся политизировать хадж, превратить его в ритуал против учения Ислама и поставить под угрозу безопасность хаджа», — заявил бин Наиф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хадж, ежегодное паломничество мусульман со всего мира к исламским святыням в Мекке и Медине, находящимся на территории Саудовской Аравии, которое начинается 11 сентября, в этом году пройдет без иранских паломников. Власти и духовные лидеры Ирана пошли на такой шаг из-за двух трагедий прошлого года — во время обрушения башенного крана на паломников и в давке у Каабы в сентябре 2015-го по официальным данным погибло 800 человек, в том числе 464 иранца.

«Видя оскорбительное отношение правителей [Саудовской Аравии] к гостям Божьих, мир Ислама должен коренным образом пересмотреть управление двух святых мест и вопрос хаджа… Мы не можем допустить, чтобы эти правители ушли от ответственности за преступления», — сказал духовный лидер Ирана Аятолла Хаменеи в своем обращении, опубликованном 5 сентября государственными средствами массовой информации страны.

Кроме обвинений, касающихся недостаточного обеспечения безопасности во время хаджа, Иран может «припомнить» Саудовской Аравии изнасилование саудовскими пограничниками юношей-паломников в мае 2015 года, казнь шиитского проповедника, шейха Нимра-аль-Нимра и его сторонников в январе 2016 года, войну с про-иранскими хуситами в Йемене и поддержку исламистов, воюющих с про-иранскими алавитами в Сирии. Безусловно, большинство из этих обвинений являются «политизированными» — как и действия Саудовской Аравии.