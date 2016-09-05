София, 6 сентября, 2016, 00:17 — ИА Регнум. Болгарский военный контингент в Афганистане может остаться в стране ещё на ближайшие пять лет. Об этом сообщает агентство БГНЕС, ссылаясь на документы Министерства обороны Болгарии.

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По информации агентства, военное ведомство объявило заказ на аренду спутника и спутникового оборудования с целью обеспечения постоянной связи между болгарскими частями в Афганистане и штаб-квартирой Вооружённых сил в Софии. Соответствующий контракт общей суммой в 1,55 млн левов (порядка 790 тысяч евро) предполагается заключить на срок до 22 ноября 2021 года. При этом предусмотрена возможность досрочного прекращения контракта в том случае, если болгарская военная миссия покинет Афганистане ранее указанного срока.

Отметим, что днём ранее в Варне премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выразил возмущение в связи с тем, что в страну прибывает всё больше беженцев из Афганистана. По данным МВД Болгарии, выходцы из Афганистана составляют половину всего миграционного потока в республику в текущем год. С начала 2016 года около 4,5 тысячи афганцев запросили защиту на болгарской территории.

«Мы тратим по 80 млн левов в год, чтобы содержать контингент в Афганистане. А там сегодня мирно и спокойно. Теперь пусть будут так добры исполнять и свои обязательства», — заявил Бойко Борисов.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью прошлого года США приняли решение продлить своё военное присутствие в Афганистане. В Кабуле, Баграме, Джелалабаде и Кандагаре до конца 2016 года был оставлен американский военный контингент численностью 9,8 тысячи человек. К концу текущего года его численность планируется сократить до 5,5 тысячи человек.

Тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «это важное решение США прокладывает путь к устойчивому присутствию союзников НАТО и других партнёров в Афганистане».

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