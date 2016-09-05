В посольстве России в Армении обнаружен труп мужчины
Ереван, 6 сентября, 2016, 00:13 — ИА Регнум. На территории посольства России в Армении 4 сентября обнаружено тело мужчины. Распространённую СМИ информацию подтвердили в пресс-службе полиции Армении.
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Здание посольства России в Армении
Согласно информации близкого к полиции Армении сайта Shamshyan.com, скончавшийся мужчина — 52-летний гражданин России Андрей Смирнов, который временно проживал на территории посольства. Его тело обнаружено в ванной.
Согласно предварительному заключению судмедэксперта, на теле не обнаружены следы насилия.
В пресс-службе следственного комитета Армении сообщает, что по факту инцидента проводится расследование, выясняются обстоятельства.