Ереван, 6 сентября, 2016, 00:13 — ИА Регнум. На территории посольства России в Армении 4 сентября обнаружено тело мужчины. Распространённую СМИ информацию подтвердили в пресс-службе полиции Армении.

embassyru.am Здание посольства России в Армении

Согласно информации близкого к полиции Армении сайта Shamshyan.com, скончавшийся мужчина — 52-летний гражданин России Андрей Смирнов, который временно проживал на территории посольства. Его тело обнаружено в ванной.

Согласно предварительному заключению судмедэксперта, на теле не обнаружены следы насилия.

В пресс-службе следственного комитета Армении сообщает, что по факту инцидента проводится расследование, выясняются обстоятельства.