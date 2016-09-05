Москва, 6 сентября, 2016, 00:02 — ИА Регнум. Представители Россельхознадзора 11 сентября отправятся в Боснию и Герцеговину для проведения инспекции на предприятиях, желающих поставлять животноводческую продукцию на российский рынок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

m.government.ru На животноводческом предприятии

Как информирует пресс-служба ведомства, российская делегация посетит ряд «предприятий по производству продукции животного происхождения, заинтересованных в поставках своего товара в государства — члены Евразийского экономического союза».

Сообщается, что делегацию возглавит руководитель управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии Сергей Беляев. «Материалы, полученные в ходе инспекции, будут использованы при подготовке и проведении аудитов официальных систем надзора третьих стран», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, в начале августа Россельхознадзор ввёл временный запрет на ввоз в Россию «продукции высокого фитосанитарного риска» из Боснии и Герцеговины, в основном овощей и фруктов. Помимо прямого ввоза, с 4 августа прекращён ввоз продукции из Боснии и Герцеговины через третьи страны. Причиной введения запрета в ведомстве назвали резкое увеличение объёмов подкарантинной продукции, ввозимой в Россию из Боснии и Герцеговины.

Россельхознадзор сообщил, что у российской стороны нет информации о системе государственного карантинного фитосанитарного контроля Боснии и Герцеговины и о её фитосанитарном состоянии, а управление по карантину и защите растений министерства внешней торговли и экономических отношений этой страны отказалось в ближайшее время допустить к себе российских специалистов для ознакомления с системой контроля.

При этом ещё в начале июля Россельхознадзор отмечал неуклонное ухудшение качества продукции из Боснии и Герцеговины.