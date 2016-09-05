Ханчжоу, Китай, 5 сентября, 2016, 23:59 — ИА Регнум. Президент США Барак Хуссейн Обама ответил на оскорбление президента Филиппин Родриго Дутерте. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает Associated Press.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Сам дурак!

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Дутерте назвал Обаму сыном женщины легкого поведения и пригрозил «проклясть» президента США на саммите АСЕАН. Такое заявление Дутерте сделал в ответ на критику США его жёстких методов борьбы с наркоманией.

«Ты должен проявлять уважение. Не надо бросаться вопросами и заявлениями. Сын ш**** (женщина легкого поведения, — прим. ред.), я прокляну тебя на саммите», — сказал президент Филиппин.

Когда Обама узнал об этом заявлении Дутерте, то заявил, что президент Филиппин — «колоритный парень».

«Очевидно, он колоритный парень. Я поручил своей команде поговорить с филиппинскими коллегами, чтобы выяснить, когда мы можем вести конструктивную, продуктивную беседу», — сказал Обама.