Рим, 5 сентября, 2016, 23:46 — ИА Регнум. В ходе операции по спасению мигрантов, пытавшихся пересечь Сицилийский пролив на надувной лодке, были обнаружены тела 15 погибших, сообщает агентство ANSA.

Ggia Беженцы в море

Тела погибших мигрантов были обнаружены экипажем корабля неправительственной организации «Врачи без границ». В ходе спасательной операции на борт корабля были подняты 134 человека, пытавшихся пересечь Сицилийский пролив на надувной лодке. Данных об их национальной принадлежности и гражданстве пока нет.

По данным местных СМИ, 5 сентября в этом районе было проведено 23 спасательных операции, в результате которых спасены 2,7 тыс. нелегальных мигрантов с 19 надувных лодок и четырёх шлюпок.