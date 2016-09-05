Москва, 5 сентября, 2016, 23:26 — ИА Регнум. Московские спасатели опровергли информацию ряда СМИ о том, что в элитном жилом комплексе «Триумф-Палас» произошел пожар. Соответствующее сообщение появилось сегодня, 5 сентября, в официальном Twitter Главного управления МЧС по Москве.

Melikamp «Триумф-Палас»

Ранее ряд СМИ со ссылкой на очевидцев сообщил, что «Триумф-Палас» загорелся. Якобы пожар начался на верхних этажах здания.

Однако, спасатели заявили, что никакого пожара нет. В Москве сейчас низкая облачность, и из-за своеобразного освещения жилого комплекса могло сложится впечатление, что в здании возник пожар.

«Очевидцы приняли низкую облачность, подсвеченную прожекторами, за дым», — сказано в сообщении.