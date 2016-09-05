Москва, 5 сентября, 2016, 23:26 — ИА Регнум. Холдинг VimpelCom Ltd. принял прошение об отставке Михаила Слободина, возглавлявшего российское подразделение компании, сообщает пресс-служба холдинга.

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Место Слободина займет Шелль Мортен Йонсен. В сообщении холдинга отмечено, что отставка вызвана объявлением Слободина фигурантом уголовного дела о даче взяток экс-руководителям республики Коми за создание льготных условий для «Вымпелкома».

5 сентября сотрудники Следственного комитета России задержали главу компании «Т Плюс» Бориса Вайнзихера и совладельца компании «Ренова» Евгения Ольховика по подозрению во взятках в особо крупных размерах, данных бывшему руководству республики Коми, в частности экс-губернатору Вячеславу Гайзеру.

В следственном комитете в течении дня устанавливали местонахождение бывшего руководителя ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС), а ныне главы «Вымпелкома» Михаила Слободина. По сообщениям некоторых СМИ, Слободин находится за пределами России.

Компания «Вымпелком» никак не комментирует эту ситуацию, а также не дает информации о местонахождении Михаила Слободина.

Напомним, экс-глава Коми Вячеслав Гайзер был задержан 20 сентября 2015 года в Москве. Кроме того, были задержаны его заместитель Алексей Чернов, зампредседателя правительства республики Константин Ромаданов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс — сенатор от региона Евгений Самойлов. Все они обвиняются по трем статьям Уголовного кодекса России. В конце сентября 2015 года указом президента России Гайзер был отстранен от должности губернатора.