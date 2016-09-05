Кабул, 5 сентября, 2016, 22:57 — ИА Регнум. В столице Афганистана Кабуле прогремел третий мощный взрыв за последние сутки. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщают местные СМИ.

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Сообщается, что взрыв прогремел рядом со зданием штаб-квартиры министерства внутренних дел Афганистана. После взрыва в районе отключена электроэнергия. Данные о жертвах или пострадавших пока не поступали. В городе слышна стрельба.

Напомним, ранее сегодня в Кабуле прогремели два взрыва. В результате погибли 24 человека, в том числе сотрудники силовых ведомств. 91 человек получил ранения. Оба взрыва прогремели в час-пик возле здания министерства обороны Афганистана.

Ответственность за взрывы взяло на себя террористическое движение «Талибан».