Москва, 5 сентября, 2016, 22:57 — ИА Регнум. Руководство «Левада-центра», включенного решением Министерства юстиции в реестр иностранных агентов, намерено добиваться отмены этого статуса, сообщает «Интерфакс».

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. 1965. СССР Помывка

Для этого вероятно переориентирование на внутрироссийских заказчиков исследований и сокращение договоров с зарубежными организациями.

Статус иностранного агента не позволит центру публиковать результаты новых опросов по теме предстоящих выборов в Госдуму. Вместе с тем, отмечается, что большинство социологических исследований «Левада-центра» носят закрытый характер и относятся к маркетинговым, а не политическим. Тем не менее, организация представит возражения в Минюст, а если это не даст результата, обратится в суд.

Напомним, 5 сентября, Минюст сообщил о внесении некоммерческой организации «Аналитический центр Юрия Левады» в реестр иностранных агентов. Решение аргументировано результатами внеплановой проверки столичного управления ведомства.

Негосударственная организация «Левада-центр» основана в 2003 году и специализируется на проведении социологических, политических и маркетинговых исследований.