Ставрополь, 6 сентября, 2016, 08:00 — ИА Регнум.



norden-wind.ru Кавказские Минеральные Воды

Минеральная вода Ставропольского края пойдет на экспорт в страны Евросоюза и Ближнего востока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минэко Ставрополья.

«Объединенная Водная Компания», ведущий экспортер минеральной воды и безалкогольных напитков в России, расширяет экспорт минеральной воды курортного региона Ставрополья. Воду Кавминвод попробуют жители Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бразилии, стран Южной Америки, Армении, Грузии и Киргизии.

ООО «Объединенная Водная Компания» более пяти лет занимается розливом питьевых вод, минеральных природных вод различных типов и безалкогольных напитков. Среди популярных среди них — ставропольские марки «Славяновская» и «Ессентуки».

Для выхода на европейские рынки предприятие проходит подготовку к евросертификации на соответствие международному стандарту FSSC 22 000.

Минеральная вода компании уже идет на экспорт в США, Канаду, Израиль, Китай, Новую Зеландию, Латвию, Литву, Эстонию, Молдову, Украину, Беларусь, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Абхазию. Выход на рынки Европы и Ближнего Востока поможет в продвижении брендов минеральной воды Ставрополья и укреплению позиции региона с уникальными природными источниками на международной арене.

Напомним, ранее Кавказские Минеральные Воды заявили о намерении отказаться от посредников при розливе минеральных вод из-за роста подделок минеральной воды Ессентуки-4 и Ессенутки-17.

«Кавминкурортресурсы», которое владеет лицензиями на право пользования недрами для добычи минеральных вод месторождений Кавминвод, будет самостоятельно разливать добытую в курортном регионе минеральную воду этих брендов. До конца года в торговые сети Ставропольского края, Москвы и Санкт-Петербурга будет поставлено около 16 миллионов бутылок проверенной минеральной воды. Первые партии ушли в магазины уже в конце августа 2016 года.