Ижевск, 5 сентября, 2016, 22:32 — ИА Регнум. Студенты, работавшие на строительстве моста через Каму, до 7 сентября получат зарплату за июль, до 17 сентября — за август. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Соловьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики. Средний объем задолженности на каждого представителя стройотрядов за июль-август составляет 95−100 тыс. рублей.

udmurt.ru На строительстве моста через Каму

По его словам, решение было принято по итогам довольно жестких «переговоров с мостовиками». Соловьев заверил, что будет лично контролировать ситуацию с выплатой зарплаты представителям стройотрядов.

Кроме того, он отметил, что в ежедневном режиме контролирует ход работ на мосту и выразил надежду в завершении работ по асфальтированию дорог и обеспечению безопасного проезда до 10 сентября.

Напомним, соглашение о строительстве автодорожного мостового перехода через Каму подписано правительством Удмуртии, ОАО «ВТБ-банк» и ООО «Мостострой — 12» в октябре 2013 года. Проект предусматривает строительство автодорожного мостового перехода через Каму, включающего большой автодорожный мост через реку Кама с подходами, мостовой переход через реку Буй с подходами, ещё два небольших моста через реки Вагановка и Камбарка. Мостовой переход станет частью автодороги Ижевск — Сарапул — Камбарка. В реализации проекта заинтересована не только Удмуртия, но и смежные регионы — Свердловская и Пермская области, а также Башкирия. Стоимость проекта оценивается примерно в 14 млрд рублей. По словам главы Удмуртии Александра Соловьева, стоимость проезда по обоим мостовым переходам составит около 350 рублей.

По информации пресс-службы студенческих отрядов Удмуртии, на стройке работали 142 представителя стройотрядов из 8 регионов: Удмуртии, Марий Эл, Татарии, Пермского края, а также Пензенской, Свердловской, Томской и Челябинской областей.

Студенты занимались планировкой дорожных откосов, установкой матрасов Рено, штукатурно-малярными работами, бетонными работами, укладкой геоматов, уборкой строительного мусора, земляными работами и ежедневно перевыполняли задачу, поставленную перед ними работодателем. Торжественное закрытие республиканской студенческой стройки «Камский мост» состоялось 25 августа, студентов наградили благодарственными письмами за добросовестный труд на объектах, грамотами по итогам Спартакиады, а также отметили лучших бойцов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте текущего года появилась информация о задержке выплат заработной платы строителям моста через реки Кама и Буй.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства республики Виктора Вахромеева, средний срок задержки выплат составлял от 1 до 1,5 месяцев. Однако общий объем задолженности перед строителями министр тогда не уточнил, пояснив, что такие данные являются «коммерческой тайной».