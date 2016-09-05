Москва, 5 сентября, 2016, 22:30 — ИА Регнум. Продолжается расследование уголовного дела в отношении бывших и действующих руководителей ЗАО «Комплексные энергетические системы» (далее — ЗАО «КЭС» (реорганизовано, правопреемником является ПАО «Т Плюс»), подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

ru.torange.biz Взятка

Фигурантами уголовного дела являются Михаил Слободин, Евгений Ольховик (в настоящее время управляющий директор группы компаний «Ренова»), Борис Вайнзихер (в настоящее время генеральный директор ПАО «Т Плюс»), являвшиеся руководителями ЗАО «КЭС» в период с 2007 по 2014 годы, и другие пока неустановленные лица.

Напомним, по данным следствия, в течение 2007−2014 годов фигуранты, а также иные неустановленные лица, действуя в интересах ЗАО «КЭС» и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Республики Коми (в настоящее время являющимся фигурантами уголовного дела о преступном сообществе Гайзера) в качестве взятки денежные средства и иное имущество за установление максимально выгодных тарифов на тепло‑ и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории Республики Коми. Деньги перечислялись на расчетные счета компаний, указанных взяткополучателями. Общая сумма перечисленных в качестве денежного вознаграждения средств составила более 800 млн рублей. Также, согласно имеющейся договоренности, 38% акций ОАО «Коми энергосбытовая компания» стоимостью не менее 100 млн рублей, принадлежащих аффилированной с ЗАО «КЭС» оффшорной компании, путем заключения ряда последовательных сделок перешли в собственность оффшорной компании, контроль над которой осуществляли высшие должностные лица Республики Коми.

По версии следствия, во время руководства Ольховика и Вайнзихера по их указаниям в качестве незаконного денежного вознаграждения на расчетные счета аффилированных взяткополучателям компаний было перечислено соответственно не менее 177 и 89 млн рублей.

К настоящему времени задержаны Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер. Местонахождение Михаила Слободина устанавливается. В отношении задержанных следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что сегодня в Москве в офисах ПАО «Т Плюс» и иных подконтрольных организаций продолжается проведение следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

Также ранее стало известно, что Михаил Слободин, который является членом совета директоров «Т Плюс» и генеральным директором «Вымпелкома», находится за пределами Российской Федерации. Об этом сообщило агентство Bloomberg.