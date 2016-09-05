Тбилиси, 5 сентября, 2016, 22:22 — ИА Регнум. Футбольный матч отборочной группы D чемпионата мира-2018, состоявшийся 5 сентября в Тбилиси, завершился победой сборной Австрии над командой Грузии со счетом 2:1, сообщает «Р-Спорт».

Petey21 Футбольный мяч

В составе австрийской сборной голы забили Мартин Хинтереггер на 16-й минуте и Марк Янко на 42-й. Единственный гол грузинской сборной на свой счет записал полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Жано Ананидзе.

Следующий матч сборной Грузии состоится на выезде против ирландской команды 6 октября, а австрийцы в тот же день встретятся с командой Уэльса.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля. Матчи всемирного турнира состоятся в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.