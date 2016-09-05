Ставрополь, 5 сентября, 2016, 22:19 — ИА Регнум.



Илларион Прянишников. Погорельцы. 1871

Вопрос о расселении 218 человек, лишенных крова после крупного пожара, не решен спустя неделю. Люди по-прежнему нуждаются в помощи.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, после пожара 28 августа вопрос о помощи погорельцам остается актуальным и сегодня. Губернатор на совещании 5 сентября распорядился создать рабочую группу по оказанию помощи пострадавшим.

В её состав вошли два вице-премьера и глава города-курорта Александр Некристов. Людям будет оказана социальная помощь и предоставлено жилье. Однако это решение будет принято после окончательной оценки экспертной комиссии: подлежат или нет восстановлению сгоревшие квартиры.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар в семиэтажном доме в Ессентуках произошёл 29 августа. Тогда в пожаре погибли две женщины. 218 человек оказались без крова. Сразу после пожара людей временно разместили в школе № 8. После 34 погорельца были размещены в здравницах, остальные — у родственников и знакомых.