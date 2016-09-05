Бонн, Германия, 5 сентября, 2016, 22:02 — ИА Регнум. Суд города Бонн, где расположен Международный паралимпийский комитет (IPC), отклонил иск 10 российских паралимпийцев на их недопуск к участию в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, сообщает «Р-Спорт».

m.government.ru Российские паралимпийцы

Напомним, глава IPC Филип Крэйвен 7 августа заявил, что комитетом принято единогласное решение об отстранении российских спортменов-инвалидов от Паралимпиады-2016 и лишении Паралимпийского комитета России (ПКР) членства в организации. Решение аргументировалось данными о допинговых нарушениях в российских спортивных организациях, приведенными в докладе «независимой комиссии» WADA. Ни одно из утверждений доклада до сих пор не подтверждено никакими доказательствами. ПКР 15 августа подавал апелляцию на данное решение IPC в Спортивный арбитражный суд (CAS). 23 августа Спортивный арбитражный суд ее отклонил. Некоторые российские паралимпийцы после отклонения их индивидуальных апелляций в CAS, обратились в суд города Бонна.

Суд Бонна расценил запрет IPC на участие российских паралимпийцев обоснованным и отклонил их иски.