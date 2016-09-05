Ставрополь, 5 сентября, 2016, 21:51 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В Ставропольском крае собственные доходы бюджета Ставропольского края выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные озвучила 5 сентября на совещании в региональном правительстве вице-премьер региона — министр финансов Лариса Калинченко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья.

За рри квартала 2016 года в бюджет Ставрополья поступило 52,5 миллиарда рублей, что составляет 67,3% от плана. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года уровень бюджетных поступлений вырос на 2,4 миллиарда рублей.

По расходам освоение финансовых ресурсов также идёт более высокими темпами, чем это было в 2015 году, отметила руководитель краевого Минфина.

Ранее ИА сообщало о росте поступлений в бюджет от налоговых и акцизных сборов на 26%. В первом полугодии 2016 года в регионе собрано более 37 млрд рублей. Поступления по налогу на добавленную стоимость выросли в 2,7 раза или на 6,5 млрд рублей и акцизам на крепкую алкогольную продукцию в 1,6 раза или на 583 млн рублей.

В первом полугодии 2016 года в крае пятикратно выросли бюджетные поступления от процедур банкротств. За этот период в бюджет поступило 164 млн рублей. Сумма задолженности предприятий-банкротов сократилась на 9 млрд рублей и составила 6 млрд рублей.