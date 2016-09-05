Ташкент, 5 сентября, 2016, 21:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 5 сентября принял заместителя помощника Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Даниеля Розенблюма, сообщает МИД Узбекистана.

pixabay.com Флаг США

«Американский дипломат передал текст послания президента США Барака Обамы, который от имени Соединенных Штатов Америки выразил соболезнования в связи с кончиной президента Республики Узбекистан Ислама Каримова и выразил поддержку народу Узбекистана», — говорится в сообщении.

Говоря о предмете переговоров, МИД республики ограничился неопределенной формулировкой: «В состоявшейся беседе были обсуждены некоторые вопросы двусторонних отношений».