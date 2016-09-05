Ижевск, 5 сентября, 2016, 21:39 — ИА Регнум. В Воткинске открыли памятник Владимиру Высоцкому и сквер, посвященный музыканту. Участниками церемонии открытии стали глава Удмуртии Александр Соловьев, зампред правительства республики Валерий Фефилов, глава города Владимир Перевозчиков, директор Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского отделения РАН Алексей Загребин, а также сын композитора и поэта Никита Высоцкий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

udmurt.ru Памятник Высоцкому в Воткинске

Центром сквера стала бронзовая скульптура высотой 2,4 метра. Авторы постарались добиться максимального портретного сходства, для основы взяв образ из художественного фильма «Место встречи изменить нельзя». Асфальт заменили брусчаткой, фонарные столбы в сквере аналогичны тем, которые установлены на городской набережной, разработанные дизайнерами скамейки. Однако главной особенностью сквера стала интерактивная инсталляция с таксофонами — на всей территории установлены несколько таксофонов, стилизованные под те, что стояли на улицах советских городов при жизни Высоцкого. Сняв трубку таксофона можно услышать его самые известные песни.

Сквер и памятник стали первым, по-настоящему народным проектом Воткинска — жители города и предприниматели собрали на реализацию идеи более 7 млн рублей. Сын Высоцкого отметил, что для него особенно важен тот факт, что скульптура установлена по инициативе и на деньги граждан. «Я с большим уважением отношусь к Высоцкому. Я сегодня благодарен, что воткинцы такое сделали дело», — сказал глава Удмуртии. В завершение церемонии Никита Высоцкий и Александр Соловьев посадили в сквере голубую ель.

Отметим, что по всему миру открыто более 30 памятников Высоцкого и памятных досок. С 1985 года скульптуры появились в Армавире, Барнауле, в Бологом, во Владивостоке, Воронеже, Волгограде, Волгодонске, Геленджике, Гороховце, Гулькевичах, Дубне, Ейске, Екатеринбурге, Калининграде, Краснодаре, в Москве, Магадане, Набережных Челнах, Новосибирске, Покачах, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Симферополе, Солнечногорске и Сочи.

Также памятники существуют в странах ближнего зарубежья — в Белоруссии, на Украине, в Молдове и Латвии. Еще четыре памятника установлены в Польше, Черногории, Болгарии и США.