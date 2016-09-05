Ереван, 5 сентября, 2016, 21:30 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян 5 сентября принял прибывшего в Армению с официальным визитом премьер-министра Грузии Гиоргия Квирикашвили.

president.am Президент Армении и делегация во главе с премьер-министром Грузии

Несмотря на то, что в армяно-грузинской политической и экономической повестке дня остаются много нерешённых вопросов на встрече президента Армении и премьера Грузии обсуждались общие вопросы, такие как «укрепление связей между двумя дружественными народами» и «придание нового стимула межгосударственным отношениям». Во всяком случае официальный пресс-релиз пресс-службы президента Армении полон общими формулировками подобного рода. Для тех читателей ИА REGNUM, которые хотят ознакомиться с официальным сообщением по поводу встречи, могут прочитать его по этой ссылке.

Ранее Квирикашвили провёл переговоры со своим армянским коллегой Овиком Абрамяном, где также стороны «выразили удовлетворение ходом двусторонних политических и экономических отношений и обсудили перспективы их развития».

Абрамян и Квирикашвили подчеркнули положительную динамику торгового оборота между двумя странами и обсудили вопросы, касающиеся углубления торгово-экономического сотрудничества.

Следует отметить, что армяно-грузинские отношения как в политическом, так и в экономическом плане оставляют желать лучшего. Несмотря на то, что Грузию является главным транзитёром армянских товаров, в том числе российского газа, товарооборот между двумя странами не столь уж велик, принимая во внимание также то обстоятельство, что между странами действует соглашение о зоне свободной торговли. Данное соглашение распространяется на продукты, которые произведены в наших странах и их экспорт/импорт осуществляется с нулевой таможенной пошлиной. Зона свободной торговли не касается товаров других государств, которые ввозятся в Армению через грузинскую территорию.

В 2014 году товарооборот между двумя странами составил $156,3 миллиона, в 2015 году — $182,9 миллиона. В 2015 году рост составил 17% по сравнению с 2014 годом.

При этом показатели экспорта из Армении в Грузию были значительно выше, нежели импорт из Грузии в Армению. Таким образом, в 2015 году Армения экспортировала в Грузию продукты на $116 миллионов, что на 37% выше, чем в 2014 году, когда этот показатель составил 84 миллионов. Что касается политического сотрудничества, то и тут не всё гладко. На прошлой неделе отношения между Грузией и Арменией обострились после того, как в соцсетях появилась информация о встрече президента Армении Сержа Саргсяна с вице-президентом Абхазии Виталием Габния. Согласно этой информации, встреча состоялась в Степанакерте на банкете в честь Дня образования Нагорно-Карабахской республики. Замминистра иностранных дел Абхазии на своей странице в Facebook опубликовал фото, на котором Габния стоит напротив Сержа Саргсяна, что вызвало негодование в Грузии, и власти страны потребовали разъяснений от армянской стороны.

МИД Грузии срочно связался с внешнеполитическим ведомством Армении, где грузинскую стороны заверили, что президент Саргсян с Виталием Габния не встречался. Как заявил замминистра иностранных дел Грузии Гиги Гигиадзе, Армения поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и не признает независимость «оккупационных режимов».