Ставрополь, 5 сентября, 2016, 21:29 — ИА Регнум.



gubernator.stavkray.ru Выплавка стали

В Ставропольском технопарке «Невинномысск» 5 сентября запущен электросталеплавильный цех ООО «Ставсталь». На предприятии будет выплавляться до полумиллиона тонн стали в год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Запуск электросталеплавильного цеха стал итогом реализации инвестпроекта стоимостью более 10 млрд рублей. На заводе будет налажен выпуск строительной арматуры и стальных полуфабрикатов для нужд металлургической и других отраслей промышленности.

В Ставропольском отделении Юго-Западного банка Сбербанка России отметили ИА REGNUM, что строительство цеха началось в 2014 году. Его мощность составит 500 тысяч тонн стали в год.

Ожидаемый объем выпуска продукции предприятия составит 8,5 млрд рублей ежегодно. Численность сотрудников предприятия должна возрасти с 700 человек до 900.

Отметим, что «Невинномысск», успешный технопарк Ставропольского края площадью 804,4 гектара, насчитывающий 13 резидентов со специализацией: промышленное, перерабатывающее производство, транспортно-логистическое обслуживание. Общая стоимость инвестиционных проектов на территории первой очереди технопарка более 22 миллиардов рублей. С начала строительства резидентами РИП освоено 11,125 миллиарда рублей.

До конца года в Невинномысском технопарке должны открыться еще два производственные предприятия. А в 2017 на его базе планируется сформировать агрохимический кластер, на основе которого будут внедряться новые технологии для сохранения плодородия почв, и проходить обучение специалисты соответствующего профиля.

По данным регионального Минпрома, в технопарке «Невинномысск» ООО «Невинномысский радиаторный завод» планирует открыть предприятие в начале следующего года. ЗАО «Лиссант-Юг» планирует запустить вторую очередь завода по производству вентиляционных систем. Новые мощности также запустит завод сухих строительных смесей ООО «Седрус».

Новым резидентом технопарка стало ООО «СтавГаз» с проектом создания газомоторного кластера.