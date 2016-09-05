Минск, 5 сентября, 2016, 21:24 — ИА Регнум.



mfa.gov.by Елена Купчина и Габор Пинтер

Замминистра иностранных дел Белоруссии Елена Купчина 5 сентября провела встречу с послом Ватикана в постсоветской республике Габором Пинтером, сообщает пресс-служба МИД РБ.

«В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективные направления сотрудничества Белоруссии и Святого Престола. Купчина пожелала ватиканскому дипломату успехов в осуществлении его важной миссии в нашей стране», — проинформировало министерство в лаконичном сообщении по итогам встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Римско-Католической церкви Франциск I дал согласие на визит в Белоруссию — каноническую территорию Русской Православной церкви. Александр Лукашенко, заявивший о своей идеологической близости с римским понтификом, давно добивается визита главы РКЦ в Минск. Московский патриархат старательно избегает публичного обсуждения вопроса, волнующего православное большинство (около 85% верующих) Белоруссии. Также остаётся вопрос о реформации в Белорусском Экзархате РПЦ (БПЦ), хотя вопрос об автокефалии уже формально не стоит.