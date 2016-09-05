Великий Новгород, 5 сентября, 2016, 21:20 — ИА Регнум. Презентация инвестиционного проекта по размещению стекольного завода в Новгородской области состоялась сегодня, 5 сентября, в рамках «круглого стола» в администрации Великого Новгорода, на котором обсуждались возможности развития экономических и коммерческих связей между Великим Новгородом и Цзыбо. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, проект представили гостям из Китая руководители Любытинского района и представители ЗАО «Неболчинское карьероуправление» компании Sibelco.

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С китайской стороны во встрече принимал участие генеральный директор Шаньдунской компании по производству промышленного стекла «Цзиньцзин» Цао Тинфа.

Как уточняют «Вести. Великий Новгород», идея создания стекольного завода в Новгородской области с участием инвесторов из Китая обсуждалась ещё пять лет назад, в ходе визита в Китай новгородской делегации. Сейчас китайским инвесторам предлагают конкретную площадку — в Любытинском районе Новгородской области.

Напомним, город Цзыбо стал городом-побратимом Великого Новгорода в 1995 году. В 2014 году между городами было подписано соглашение, в рамках которого стороны намерены поддерживать двусторонний обмен культурными группами и молодёжными делегациями.