Брюссель, 5 сентября, 2016, 21:09 — ИА Регнум. За визовую либерализацию в отношении грузин высказался Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за визовую либерализацию в отношении граждан Грузии, сообщают «Известия».

Цитата из к/ф «Мимино». Реж. Георгий Данелия. 1977. СССР Без визы

Голосование проходило в штаб-квартире Европарламента в столице Бельгии Брюсселе.

Решение комитета носит рекомендательный характер. Следующим шагом на пути к отказу от использования виз при краткосрочных поездках грузинских граждан в страны Евросоюза должно стать одобрение этого решения Европарламентом на осенней сессии в Страсбурге.

Напомним, Еврокомиссия еще в декабре 2015 года сообщала, что Украина и Грузия могут претендовать на отмену въездных виз для своих граждан в Евросоюз, так как эти две страны выполнили все необходимые условия.